Мартин Латка
№31
Защитник
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Команда
Слован
Возраст
36
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур