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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мартин Латка
№31
Защитник
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Команда
Слован
Возраст
36
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур