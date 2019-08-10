Факундо Пирис
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бухарест
Возраст
31
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0
Ренн
1
был в запасе