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Политика
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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Коронавирус
Марио Аркес
№38
Полузащитник
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Команда
Эльче
Возраст
29
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3
Эльче
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 33 тур