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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
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Коронавирус
Нивалдо (Нивалдо Родригес)
№6
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
был в запасе