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Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
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Коронавирус
Эль-Арби Судани
№2
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Марсель
2 : 1
Олимпиакос
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Олимпиакос
1
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
Олимпиакос
0 : 1
Манчестер Сити
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Олимпиакос
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 85' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
минуты: 85' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Олимпиакос
1 : 0
Марсель
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Марсель
0
был в запасе