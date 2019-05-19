Фегор Огуде
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
181
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
82'
82'
82'
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
42'
43'
42'
43'
42'
43'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
34'
34'
34'
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
36'
36'
36'
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
57'
57'
57'
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
51'
51'
51'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур