Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Кевин Де Брюйне
Златан Ибрагимович
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Украина
Болгария
Испания
Франция
Италия
Польша
Англия
Португалия
Финляндия
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Ливерпуль
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Фегор Огуде
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
181
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
82'
82'
82'
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
42'
43'
42'
43'
42'
43'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
34'
34'
34'
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
36'
36'
36'
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
57'
57'
57'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
51'
51'
51'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
Показать все игры