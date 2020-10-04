Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Кевин Де Брюйне
Златан Ибрагимович
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Украина
Болгария
Испания
Франция
Италия
Польша
Англия
Португалия
Финляндия
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Ливерпуль
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Раду Гынсарь
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Крылья Советов
Возраст
29
Рост
179
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Крылья Советов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:30
Иртыш
0 : 4
Крылья Советов
76', 83'
76', 83'
76', 83'
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:30
76', 83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Крылья Советов
3 : 0
Нижний Новгород
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Крылья Советов
3
Нижний Новгород
0
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур