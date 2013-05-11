Генки Омае
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
31
Рост
166
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Фортуна
1 : 2
Нюрнберг
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1
Нюрнберг
2
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фортуна
04.05.2013 04 мая 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3
Фортуна
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Гамбург
2 : 1
Фортуна
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 17'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 17' / Германия. Бундеслига, 30 тур
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Фортуна
2 : 2
Вердер
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фортуна
2
Вердер
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
15.03.2013 15 марта 2013 пт 22:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
15.03.2013 15 марта 2013 пт 22:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1
Фортуна
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
Бавария
3 : 2
Фортуна
09.03.2013 09 марта 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
3
Фортуна
2
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:30
Фортуна
1 : 1
Майнц
03.03.2013 03 марта 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1
Майнц
1
был в запасе
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:30
Шальке-04
2 : 1
Фортуна
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2
Фортуна
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Фортуна
1 : 0
Гройтер Фюрт
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:30
Фрайбург
1 : 0
Фортуна
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1
Фортуна
0
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
Фортуна
3 : 1
Штутгарт
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
3
Штутгарт
1
был в запасе
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:30
Фортуна
2 : 3
Аугсбург
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
2
Аугсбург
3
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур