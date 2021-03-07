Лукаш Зима
№38
Вратарь
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Команда
Дженоа
Возраст
27
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
был в запасе
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
был в запасе
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Наполи
6 : 0
Дженоа
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6
Дженоа
0
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
был в запасе