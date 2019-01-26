Габриэль Закуани
№5
Защитник
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Команда
Питерборо Юнайтед
Возраст
35
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Суонси
4 : 1
Гиллинхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
4
Гиллинхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала