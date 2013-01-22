Андреа Скьявоне
№37
Полузащитник
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Команда
Сиена
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2013 22 янв. 2013 вт 22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
22.01.2013 22 янв. 2013 вт 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1
Лацио
1
был в запасе