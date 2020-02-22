Жулио Таварес
№11
Нападающий
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Команда
Дижон
Возраст
32
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
47'
47'
47'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
19'
19'
19'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
19'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
22'
22'
22'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
22'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
34'
34'
34'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур