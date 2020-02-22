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Коронавирус
Жулио Таварес
№11
Нападающий
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Команда
Дижон
Возраст
32
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
47'
47'
47'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
19'
19'
19'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
19'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
22'
22'
22'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
22'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
34'
34'
34'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур