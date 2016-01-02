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Коронавирус
Токело Рантие
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Борнмут
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лестер Сити
0
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Арсенал
2 : 0
Борнмут
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Борнмут
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
1
Борнмут
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
Борнмут
2 : 1
Манчестер Юнайтед
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:30
Челси
0 : 1
Борнмут
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
15:45
Борнмут
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
15:45
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:05
Борнмут
1 : 5
Тоттенхэм
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
1
Тоттенхэм
5
был в запасе