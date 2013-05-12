Энис Надаревич
№26
Полузащитник
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Команда
Трапани
Возраст
33
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
Дженоа
0 : 0
Интер
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0
Интер
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Торино
0 : 0
Дженоа
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Дженоа
1 : 1
Сампдория
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3
Лацио
2
был в запасе
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:45
Ювентус
1 : 1
Дженоа
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур