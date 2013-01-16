Марко Фредиани
№49
Нападающий
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Команда
Пиза
Возраст
27
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:59
Фиорентина
0 : 1
Рома
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:59
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0
Рома
1
был в запасе