Бен Су Ю
№86
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
1
Ростов
3
был в запасе
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2
Локомотив
1
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
01.05.2016 01 мая 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Мордовия
2
Ростов
1
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
3
Зенит
0
был в запасе
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016 05 марта 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
0
Ростов
1
был в запасе
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Рубин
0
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
Ростов
1 : 1
Уфа
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Урал
1
Ростов
2
был в запасе
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Ростов
2
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
минуты: 41' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 41' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
58'
58'
58'
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1
Ростов
0
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2
Ростов
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Крылья Советов
1
был в запасе
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
Рубин
0 : 3
Ростов
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
Ростов
3
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 3 тур