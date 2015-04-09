Хосе Руис Дель Амо
№30
Защитник
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Команда
Хетафе
Возраст
31
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Эльче
0 : 1
Хетафе
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур