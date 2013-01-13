Давиде Синалья
№51
Защитник
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Команда
Торино
Возраст
27
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
был в запасе