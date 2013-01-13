Энеко Эизменди
№37
Нападающий
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Команда
Бетис
Возраст
30
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Леванте
0
был в запасе