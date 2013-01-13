Эдер Виларчао
№30
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 19 тур