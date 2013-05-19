Веллингтон Паулиста
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Вест Хэм
4 : 2
Рединг
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Хэм
4
Рединг
2
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 1
Вест Хэм
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Саутгемптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе