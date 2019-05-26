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Филиппо Коста
№4
Защитник
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Команда
Бари
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2
Милан
3
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Наполи
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2
Ювентус
1
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2
Рома
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 2
Сампдория
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
СПАЛ
1
Сампдория
2
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
4
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
СПАЛ
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
СПАЛ
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
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