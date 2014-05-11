Крис Давид
№30
Полузащитник
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Команда
Гоу Эхед Иглс
Возраст
28
Рост
170
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Фулхэм
2 : 2
Кристал Пэлас
90'
90'
90'
90'
90'
90'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
90'
минуты: 23' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 23' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
был в запасе