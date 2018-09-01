Таяс Браунинг
№35
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Эвертон
1 : 1
Хаддерсфилд Таун
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
1
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе