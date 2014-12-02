Реми Стрит
№44
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Бернли
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе