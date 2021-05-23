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Даниэль Бесса
№12
Полузащитник
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Команда
Верона
Возраст
28
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2012/2013
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Интер
1 : 0
Верона
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Верона
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 33 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:45
Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Аталанта
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
90'
90'
90'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур