Натан Аке №4 Защитник Подписаться

Команда Манчестер Сити

Возраст 26

Рост 180

Вес 75

Терпеть не может алкоголь и принципиально его не пьет. Объяснил: «Если что-то пошло не по плану, потом сидишь и думаешь: «Надо было сделать так. Или вот так». Я хочу этого избежать и фокусироваться на футболе».