Натан Аке
№4
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Возраст
26
Рост
180
Вес
75
Терпеть не может алкоголь и принципиально его не пьет. Объяснил: «Если что-то пошло не по плану, потом сидишь и думаешь: «Надо было сделать так. Или вот так». Я хочу этого избежать и фокусироваться на футболе».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
минуты: 46' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь