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Сэм Бирам
№25
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Ливерпуль
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 27'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Норвич Сити
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 27' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Тоттенхэм
2 : 1
Норвич Сити
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Норвич Сити
1 : 1
Кристал Пэлас
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Норвич Сити
2 : 2
Тоттенхэм
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Норвич Сити
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 2
Вулверхэмптон
53'
53'
53'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 1
Норвич Сити
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Лестер Сити
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
62'
62'
62'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Эвертон
0 : 2
Норвич Сити
47'
47'
47'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
0
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
Норвич Сити
0 : 2
Уотфорд
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Норвич Сити
0
Уотфорд
2
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Норвич Сити
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
2
Норвич Сити
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Норвич Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0
Норвич Сити
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Норвич Сити
1 : 5
Астон Вилла
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
5
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Норвич Сити
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Кристал Пэлас
2
Норвич Сити
0
был в запасе
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