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Коронавирус
Матео Павлович
№4
Защитник
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Команда
Анжер
Возраст
30
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
2 : 2
Ланс
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Ланс
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
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