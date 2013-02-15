Даниэле Де Анджелис
№44
Вратарь
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Команда
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Ювентус
1
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Парма
2 : 1
Палермо
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Палермо
1
был в запасе