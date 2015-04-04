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Коронавирус
Хосе Мария Лопес Силва
№19
Полузащитник
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Команда
Кордоба
Возраст
38
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:00
Кордоба
0 : 2
Атлетико
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кордоба
0
Атлетико
2
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Кордоба
1 : 2
Реал
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1
Реал
2
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0
Леванте
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 11 тур
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
Кордоба
1 : 2
Малага
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
22:59
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1
Малага
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 7 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур