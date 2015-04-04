Хосе Мария Лопес Силва
№19
Полузащитник
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Команда
Кордоба
Возраст
38
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:00
Кордоба
0 : 2
Атлетико
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кордоба
0
Атлетико
2
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
22.03.2015 22 марта 2015 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Кордоба
1 : 2
Реал
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1
Реал
2
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0
Леванте
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 11 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 22:59
Кордоба
1 : 2
Малага
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 22:59
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1
Малага
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 7 тур
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
Кордоба
1 : 1
Сельта
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 21:00
Реал
2 : 0
Кордоба
25.08.2014 25 авг. 2014 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Кордоба
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур