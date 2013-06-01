Хосе Мануэль Фернандес
№14
Защитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
31
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Бетис
4 : 0
Сарагоса
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4
Сарагоса
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013 10 мая 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
Сарагоса
3 : 0
Райо Вальекано
05.05.2013 05 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
Сарагоса
3 : 2
Мальорка
11'
11'
11'
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3
Мальорка
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 1
Реал
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1
Реал
1
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Севилья
4 : 0
Сарагоса
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Сарагоса
0
был в запасе
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:59
Хетафе
2 : 0
Сарагоса
01.03.2013 01 марта 2013 пт 22:59
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2
Сарагоса
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
Сарагоса
2 : 2
Валенсия
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
Сарагоса
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 19:00
минуты: 28' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 28' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
Сарагоса
0 : 0
Эспаньол
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0
Эспаньол
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
2
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур