Альберто Гарсия
№1
Вратарь
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Команда
Райо Вальекано
Возраст
36
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
39'
39'
39'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
71'
71'
71'
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
31.03.2019 31 марта 2019 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Бетис
1
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
01.03.2019 01 марта 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
01.03.2019 01 марта 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0
Жирона
2
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
83'
83'
83'
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 23:00
83'
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Райо Вальекано
0
был в запасе