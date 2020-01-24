Нахки Уэллс
№32
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
90'
90'
90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
90'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
был в запасе