Крэйг Форсит
№3
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Возраст
32
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала