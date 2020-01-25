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Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Том Нэйлор
№15
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Возраст
29
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Портсмут
4
Барнсли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала