Том Нэйлор
№15
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Возраст
29
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Портсмут
4
Барнсли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала