Джеймс Мередит
№3
Защитник
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Команда
Миллуолл
Возраст
33
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
Миллуолл
3 : 2
Эвертон
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
3
Эвертон
2
был в запасе
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2
Халл Сити
1
был в запасе