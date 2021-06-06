Джон МакЛафлин
№21
Вратарь
Подписаться
Команда
Рейнджерс
Возраст
33
Рост
188
Вес
82
Начинал карьеру в шестой по счету лиге Англии. Еще год назад выступал в третьей по силе лиге (Лига 1) за «Сандерленд», зато в 2021-м стал чемпионом Шотландии с «Рейнджерс».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
был в запасе
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
был в запасе