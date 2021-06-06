Джон МакЛафлин №21 Вратарь Подписаться

Команда Рейнджерс

Возраст 33

Рост 188

Вес 82

Начинал карьеру в шестой по счету лиге Англии. Еще год назад выступал в третьей по силе лиге (Лига 1) за «Сандерленд», зато в 2021-м стал чемпионом Шотландии с «Рейнджерс».