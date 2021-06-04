Федерико Бернардески №20 Нападающий Подписаться

Команда Ювентус

Возраст 27

Рост 183

Вес 75

У него были проблемы с сердцем в 16 лет. Дело было в ускоренном росте. Теперь он внимательно за этим следит и занимается кардиотренировками в подвале на тренажерах.