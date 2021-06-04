Федерико Бернардески
№20
Нападающий
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Команда
Ювентус
Возраст
27
Рост
183
Вес
75
У него были проблемы с сердцем в 16 лет. Дело было в ускоренном росте. Теперь он внимательно за этим следит и занимается кардиотренировками в подвале на тренажерах.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
Италия
4 : 0
Чехия
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Италия
4
Чехия
0
был в запасе
28.05.2021 28 мая 2021 пт 21:45
Италия
7 : 0
Сан-Марино
32'
32'
32'
28.05.2021 28 мая 2021 пт 21:45
32'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Италия
7
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Май