Соуфиан Беньямина
№9
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
31
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3
Штутгарт
1
был в запасе
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3
Шальке-04
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур