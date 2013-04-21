Николо Беллони
№23
Полузащитник
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Команда
Модена
Возраст
26
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
был в запасе