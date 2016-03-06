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Федор Кудряшов
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Олимпиада
Коронавирус
Закария Лабиди
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
26
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
06.03.2016
06 марта 2016
вс
23:00
Лион
5 : 1
Генгам
06.03.2016
06 марта 2016
вс
23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5
Генгам
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Лион
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Лион
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4
Кан
1
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Лион
3 : 0
Бордо
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Бордо
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
Лион
2 : 0
Бастия
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2
Бастия
0
был в запасе