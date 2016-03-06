Закария Лабиди
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
26
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.03.2016 06 марта 2016 вс 23:00
Лион
5 : 1
Генгам
06.03.2016 06 марта 2016 вс 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5
Генгам
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 23:00
Лилль
1 : 0
Лион
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Лион
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
4
Кан
1
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Лион
3 : 0
Бордо
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Бордо
0
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
Лион
2 : 0
Бастия
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2
Бастия
0
был в запасе