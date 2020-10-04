Антони Марсьяль
№11
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
25
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ламела ударил Марсьяля локтем. Тот ответил – и удалился
#Антони Марсьяль
04 октября 2020, 20:06
Еще одна сложность во время коронавируса – стрижка. Даже Роналду делает прическу дома
#Криштиану Роналду
04 апреля 2020, 18:18