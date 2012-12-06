Ваутер Дронкерс
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Витесс
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
был в запасе