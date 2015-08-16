Гаэль Андоньян
№17
Защитник
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Команда
Аяччо
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1
Марсель
0
был в запасе