Жульен Фабри
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
27
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕЛ
3
Марсель
0
был в запасе