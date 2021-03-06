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Джошуа Бренет
№2
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Возраст
27
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Вольфсбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
Хоффенхайм
4 : 0
Вердер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Вердер
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Хоффенхайм
3 : 0
Кельн
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3
Кельн
0
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Герта
0 : 3
Хоффенхайм
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Арминия
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0
Арминия
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 3
Штутгарт
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Штутгарт
3
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Хоффенхайм
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Унион
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1
Унион
3
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Боруссия
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0
Боруссия
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Кельн
2 : 3
Хоффенхайм
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
3
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур