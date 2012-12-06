Джузеппе Форнито
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Катания
Возраст
26
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Наполи
1 : 3
ПСВ
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
1
ПСВ
3
был в запасе