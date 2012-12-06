Никлас Болтен
№29
Вратарь
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Команда
Боруссия
Возраст
27
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Фенербахче
0 : 3
Боруссия
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фенербахче
0
Боруссия
3
был в запасе