Филип Кнежевич
№77
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
29
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Партизан
1 : 1
Рубин
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Рубин
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур